Коалиция начинает делить портфели (кто на что претендует)

Завтра парламентские союзники планируют назначить нового руководителя Антимонопольного комитета (АМКУ). По информации «Дела»,это ведомство — квота Блока Литвина. Как отмечают источники в парламенте, существует большая вероятность, что главой комитета будет назначен «литвиновец» Игорь Шаров (он уже претендовал на эту должность в 2006 году). Нынешний исполняющий обязанности руководителя АМКУ Александр Мельниченко позитивно оценивает эту кандидатуру. «Игорь Шаров — известный политик, я его очень уважаю», — отметил он.

В то же время заместитель главы комитета Сергей Стефановский предположил, что главой АМКУ может стать либо сам Мельниченко, либо заместитель главы ведомства Юрий Кравченко. «Наше ведомство не заполитизированное по сравнению с другими», — считает Стефановский.

После назначения в Фонде госимущества (в кресло главы ФДМУ метит бютовец Портнов) и Антимонопольном комитете БЮТ, «НУ — НС» и Блок Литвина возьмутся за кадровые ротации в составе Кабинета Министров. Как отмечают собеседники издания в Верховной Раде, фракция «НУ — НС» не получит дополнительных кресел в правительстве. «Они хоть бы удержались в тех креслах, в которых уже сидят», — отметил источник в БЮТ. В частности, по его словам, руководство правительства имеет претензии к работе главы Минюста Николая Онищука. Поэтому, если Портнова не удастся назначить главой Фонда госимущества, для «бютовца» могут освободить должность главы этого министерства.

В правительство может вернуться известный банкир Сергей Тигипко. Его кандидатура рассматривается на должность главы Минэкономики. Нынешний руководитель этого ведомства Богдан Данилишин заявил, что ничего не знает о возможной кадровой ротации. «Мы эти вопросы не обсуждаем. Я целый год служил народу Украины верой и правдой», — оправдывается он.

А вот Министерство транспорта и связи в результате переговоров отошло Блоку Литвина. Собеседник «Дела» из этой политической силы отметил, что на должность главы ведомства есть два претендента: Петр Суворов (заместитель генсекретаря Дунайской комиссии, ранее работал главой Украинского дунайского пароходства) и нынешний директор Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

Кресло министра финансов, вопреки многочисленным слухам, скорее всего, останется за Виктором Пинзеником. «У него очень сильные позиции внутри фракции», — пояснил источник в БЮТ.