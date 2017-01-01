Туск: Украинцы для меня - знак надежды

01:13, 01 января 2017
Политика
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Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с новогодними и рождественскими праздниками.

Туск поздравил украинцев с новогодними праздниками / фото УНИАН

Соответствующее обращение было показано на украинских телеканалах перед обращением президента Петра Порошенко.

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"Дорогие украинцы, братский европейский народ... вы для меня и многих европейцев - знак надежды, потому что в уходящем году, так же, как и в предыдущие годы, вы показали миру, что такое отвага и решительность в общественной жизни", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий к обеспечению общественной безопасности будет задействовано около 10 тыс. сотрудников Национальной полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

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Теги: #Туск#Евросоюз