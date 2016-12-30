Украина на всех исторических этапах проигрывала из-за междоусобицы, а не внешней агрессии – Парубий

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал в интервью УНИАН.

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«Могу сказать, что коммуникация очень интенсивная, и я считаю, что это очень положительно. Ибо я помню, как проходил реванш в 2005 году в большой степени из-за того, что начались конфликты в высшем руководстве государства. Помню как историк – на всех этапах мы проигрывали, в основном не от того, что была слишком большая внешняя агрессия, а от того, что внутри, между собой были противостояния, как это было между Петлюрой и Скоропадским, Коновальца, Винниченко, Грушевским, как это было во времена Руины», - отметил Парубий и отметил необходимость постоянной коммуникации на высшем уровне.

Председатель ВР также отметил, что каждую пятницу перед часом вопросов к правительству в ВР происходит общение с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Ко мне в кабинет заходит все правительство, я их угощаю кофе, мы готовимся к часу вопросов... Важно, что наладили большую коммуникацию и на уровне комитетов и министров. Считаю, что и там очень высокий уровень коммуникации», - сказал Парубий.

Также председатель ВР сообщил, что фактически каждую неделю происходит разговор с президентом Петром Порошенко. «Мы проговариваем ключевые риски, которые есть, и ключевые задачи, которые перед нами стоят», - рассказал Парубий.

По его словам, уровень коммуникации на уровне высших руководителей государства на сегодня является высокий, и это является «очень положительным явлением, чтобы мы могли отвечать на все вызовы, которые стоят перед нами, а особенно на вызовы по поводу попыток дестабилизации страны изнутри».