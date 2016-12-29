"Ничего не изменилось, но мы продолжаем": за год Украина направила Кремлю более 200 дипломатических нот

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "112 Украина".

"В целом, пожалуй, было направлено за этот год более 200 дипломатических нот, а также различных обращений в те или иные компетентные органы в зоне РФ, например, в следственный комитет или пенитенциарные учреждения РФ с требованием предоставить допуск нашим консулам на разрешение встретиться с нашими политическими заключенными", - отметила она.

Однако, по словам Бецы, Москва мало обращает внимания на требования Киева относительно освобождения политзаключенных и допуска к ним консулов. "В общем ничего в поведении не изменилось, но мы продолжаем работать, потому что освобождение каждого политического заключенного, каждого незаконно удерживаемого гражданина Украины - это приоритет номер один для нас, для руководства государства, для МИД Украины", - сказала она.

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При этом Беца отметила, что есть случаи, когда разрешение на допуск консулов к политзаключенным предоставляется, "и действительно происходят встречи наших консулов, но это очень непростая процедура". К примеру она назвала встречу украинского консула с журналистом Романом Сущенко, которая состоялась 27 декабря.

"Роман чувствует себя хорошо, отдельных жалоб на условия содержания он не имеет. Нас смущает, что мы не имеем полного доступа к материалам дела, что действительно Роман Сущенко удерживается в РФ по политическим мотивам, и это абсолютно сфабрикованное дело", - добавила она.

По словам Бецы, пока других подвижек в деле Сущенко нет, как и в деле Станислава Клыха.

В то же время Беца подчеркнула, что Украину поддерживает международное сообщество, которое готово оказывать давление на Москву относительно освобождения политзаключенных. "Абсолютно поддержка есть... Все понимают, что Россия использует наших граждан как заложников, как фактически предмет торга в достижении тех или иных политических целей", - резюмировала она.