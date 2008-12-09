Депутат НУ-НС отзывает свой голос за избрание Литвина

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КУЛЬЧИНСКИЙ написал заявление об отзыве своего голоса за принятие решения об избрании Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НУ-НС со ссылкой на Н.КУЛЬЧИНСКОГО.

“Я не принимал участия в голосовании за проект постановления об избрании Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады. Я убежден, что все кадровые вопросы должны решаться после официального подписания коалиционного соглашения”, - сказал народный депутат.

По его словам, карточка сработала без его ведома.

“Я написал заявление об отзыве своего голоса, поскольку не голосовал за проект постановления об избрании ЛИТВИНА на должность председателя парламента”, - сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты избрали В.ЛИТВИНА председателем ВР. За это решение, по данным сайта парламента, проголосовали 244 депутата из 422 зарегистрированных в зале.