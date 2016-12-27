Нацполиция расследует возможную фальсификацию конкурса на должность главы Николаевской ОГА (документ)

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Центра противодействия коррупции.

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Как отмечается, расследование начато согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 24 ноября.

Напомним, 29 июня президент Украины Петр Порошенко уволил Вадима Мерикова с должности председателя Николаевской ОГА и временно возложил исполнение обязанностей руководителя ОГА на Вячеслава Боня.

9 августа глава государства объявил конкурс на вакантную должность председателя ОГА, победителем которого стал Алексей Савченко.