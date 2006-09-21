Карпачева решила сдать мандат

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, народный депутат Нина КАРПАЧЕВА планирует отказаться от депутатского мандата.

В интервью УНИАН она отметила, что давно написала заявление о сложении депутатских полномочий и не собирается отказываться от своего решения.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК заявлял, что есть заявление Н.КАРПАЧЕВОЙ о том, что она хочет остаться депутатом. В то же время он не исключил, что на протяжении нескольких дней она может изменить свое решение, поскольку у нее есть еще три года, на протяжении которых она может находиться в должности Уполномоченного по правам человека.

Н.КАРПАЧЕВА была избрана в ВР по списку Партии регионов.