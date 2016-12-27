Чубаров назвал авантюрой решение Путина о строительстве Керченского моста
Каждая новая авантюра президента России Владимира Путина приближает миг катастрофы российского государства.
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Обозреватель".
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"Сирия - одна из таких его многоаспектных авантюр. Здесь и финансовая авантюра, и политическая авантюра, которая отбирает множество жизней россиян. Решение строить Керченский мост относится к той же категории. Будем желать Путину, чтобы он на них не иссякал", — заключил Чубаров.
Ранее представитель оккупационных властей Крыма Григорий Иоффе заявил, что, несмотря на положительную общественную экспертизу, проект строительства транспортного тоннеля через Керченский пролив пока выглядит как мечта.