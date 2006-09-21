Кабмин забраковал семь указов Ющенко

Семь указов Президента Украины, изданных в августе-сентябре 2006 года, возвращены из Секретариата Кабинета Министров Украины в Секретариат главы государства без скрепления подписью премьер-министра Украины.

Как объяснил в интервью УНИАН первый заместитель министра Кабинета Министров Украины – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ, указы возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования.

Это, в частности:

Указ Президента Украины от 18 августа 2006 года №690 «Об освобождении В.МАКУХИ от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии»;

Указ Президента Украины от 4 сентября 2006 года №773 «О назначении А.ОЛИЙНЫКА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сербия»;

Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №748 «О назначении И.ОСТАША Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде»;

Указ Президента Украины от 8 августа 2006 года №679 «О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей апелляционных судов»;

Указ Президента Украины вел 8 августа 2006 года №681 «О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей местных судов»;

Указ Президента Украины от 31 августа 2006 года №729 «О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей местных судов»;

Указ Президента Украины от 4 сентября 2006 года №730 «О ликвидации военного местного суда и внесения изменений в Указ Президента Украины от 30 августа 2001 года №769».

В сопроводительном письме к возвращенным указам Секретариат Кабмина отметил, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако, упомянутые указы поступили на скрепление подписью премьер-министра официально обнародованными, что нивелирует процедуру их контрассигнации. (Контрассигнация – скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, которое предшествует официальному обнародованию документа. Контрассигнация означает взятие премьер-министром юридической и политической ответственности за данный акт - УНИАН).

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, данное требование заложено в части четвертой ст.106 Конституции Украины и является устоявшейся мировой практикой.

Кроме того, по его словам, Кабинету Министров не было подано сопроводительной информации, в частности, относительно финансово-экономического обоснования указов, разработчиков настоящих документов и тому подобное, как это определено Указом Президента Украины от 20 августа в 1993 г. «О порядке подготовки и внесения актов Президента Украины».

В соответствии с законодательством, президентские указы не могут вступить в силу без выполнения процедуры контрассигнации, сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Справка УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК 20 сентября на брифинге заявил, что контрассигнация актов Президента заложена в Конституции Украины. По его словам, на заседаниях правительства неоднократно затрагивались вопросы о реализации в деятельности Кабинета Министров части 4-й статьи 106 Конституции Украины – скрепление подписями премьер-министра Украины и министра Украины, ответственного за выполнение актов Президента Украины, изданных Президентом во исполнение своих полномочий, которые определены в четырех пунктах (пункты 5, 18, 21 и 23) части 1-й статьи 106 Конституции Украины.

„Дискуссия заключалась в отсутствии осознания и понимания механизма, который заложен в редакции действующей Конституции о скреплении актов Президента. Эта юридическая норма уже более 2 веков используется в юридической практике европейских государств и имеет название –„контрассигнация”, – отметил Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, вице-премьер-министр выразил беспокойство по поводу того, что сегодня работа над проектом закона „О Кабинете Министров” чрезвычайно заполитизирована: „Я уже неоднократно говорил, что не поддерживал и не понимаю позицию относительно излишней, а временами даже непримиримой политизации будничной юридической работы вокруг законопроекта”, – сказал Д.ТАБАЧНИК. В то же время он обратился ко всем членам рабочей группы быть чрезвычайно сдержанными в политических комментариях законопроекта и подчеркнул, что „возведения стены в работе между Президентом и Правительством в проекте закона не будет”.

Д.ТАБАЧНИК заявил, что законопроект „О Кабинете Министров” ни одной статьей не выходит за рамки правовых конструкций Конституции Украины и выразил убеждение, что до конца недели совместно из Министерство юстиции, Юридическим департаментом Секретариата Кабинета Министров и представителями Секретариата Президента законопроект будет доработан.

Как отмечается в ст. 106 Конституции Украины, “акты Президента Украины, выданные в рамках полномочий, предусмотренных пунктами 5,18,21,23 этой статьи, скрепляются подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение. (Часть четвертая статье 106 в редакции Закона №2222-IV (2222-15 ) от 08.12.2004 )”.

Пункты 5,18, 21,23 статьи 106 Конституции Украины, которая определяет полномочия Президента Украины, говорят, что глава государства:

назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях; принимает верительные и отзывающие грамоты дипломатических представителей иностранных государств (п. 5 ст. 106);

возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (п. 18 ст. 106);

принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации - с последующим утверждением этих решений Верховной Радой Украины (п. 21 ст. 106);

образует суды в определенном законом порядке (п. 23 ст. 106).

В августе-сентябре 2006 года Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО были изданы 73 указа.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, а также члены действующего правительства были назначены на свои должности 4 августа 2006 года.