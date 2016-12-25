Посол в ООН объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в Совбезе

Об этом посол Украины при ООН Владимир Ельченко написал в Twitter.

«Израильские поселения на оккупированных территориях противоречит международному праву, как и оккупация Крыма Россией! Международное право-одно для всех! Нельзя им вилять, как собака хвостом!», - отметил Ельченко.

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Как сообщал УНИАН, накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию.

Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Facebook, что факт голосования Украины за резолюцию ООН, запрещающую Израилю строить поселения в Палестине, нужно рассмотреть на ближайшем заседании правительства.

«Голосование против Израиля в ООН выглядит странно и необдуманно», - считает он.