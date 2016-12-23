"Украина против Российской Федерации": трибунал рассмотрит дело о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в 2017 году

В начале следующего года Международный трибунал по морскому праву начнет рассмотрение дела «Украина против Российской Федерации».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«По иску Украины к России по Конвенции ООН по морскому праву 22 декабря 2016 года сформирован трибунал, который в начале 2017 года начнет рассмотрение дела «Украина против Российской Федерации», - говорится в сообщении

По данным ведомства, в состав трибунала войдут: судья Пайк (Южная Корея) - назначен президентом трибунала; судья Бугетайя (Алжир); судья Гомез-Робледос (Мексика); профессор Лев (Великобритания) - назначен Украиной; судья Голицын - Российской Федерацией.

Отмечается, что назначенные члены трибунала имеют репутацию справедливых, компетентных, честных и независимых экспертов в сфере международного морского права.

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«МИД выражает искреннюю благодарность вице-президенту Международного трибунала ООН по морскому праву за оперативное формирование состава трибунала», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечается, что официальный Киев заявляет и готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

Украина требует от РФ прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб.