В РФ отреагировали на иск Киева: заговорили о "правах" на прилегающее к Крыму морское пространство
Россия пока не получала от Киева уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву.
Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она утверждает, что Россия "добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова".
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"Вызывает удивление подобная трактовка статуса вод вокруг полуострова. В результате воссоединения Крыма с Россией Украина больше не является прибрежным государством в отношении прилегающих к Крыму морских пространств и, следовательно, не обладает соответствующими правами в них", - заявила Захарова.
Напомним, 14 сентября Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Украинские морские пограничники постоянно выявляют факты нарушения РФ норм международного морского права, в частности, на газовых месторождениях в морской экономической зоне Украины фиксируются буровые платформы и суда обеспечения под флагом Российской Федерации.