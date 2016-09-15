В РФ отреагировали на иск Киева: заговорили о "правах" на прилегающее к Крыму морское пространство

Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она утверждает, что Россия "добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова".

Читайте такжеУкраина направила России уведомление об арбитраже из-за нарушения ею морского права

"Вызывает удивление подобная трактовка статуса вод вокруг полуострова. В результате воссоединения Крыма с Россией Украина больше не является прибрежным государством в отношении прилегающих к Крыму морских пространств и, следовательно, не обладает соответствующими правами в них", - заявила Захарова.

Напомним, 14 сентября Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Украинские морские пограничники постоянно выявляют факты нарушения РФ норм международного морского права, в частности, на газовых месторождениях в морской экономической зоне Украины фиксируются буровые платформы и суда обеспечения под флагом Российской Федерации.