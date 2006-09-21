Янукович поехал в Москву через Брюссель
09:26, 21 сентября 2006Политика
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У премьера напряженный график
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал двухдневную поездку в Брюссель и Москву.
Как передает корреспонденту УНИАН, сегодня украинский премьер планирует встретиться с президентом Европарламента Хосе БОРРЕЛЕМ и президентом Европейской Комиссии Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
Кроме того, во время визита в Брюссель В.ЯНУКОВИЧ планирует дать интервью телеканалу «Ройтерс» и газете «Интернешнл Геральд Триб’юн».
Сегодня же вечером глава украинского правительства планирует прибыть в Москву, где у него запланированы на 22 сентября встречи с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ и главой правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.
Завтра днем В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.
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