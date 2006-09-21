Янукович поехал в Москву через Брюссель

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал двухдневную поездку в Брюссель и Москву.

Как передает корреспонденту УНИАН, сегодня украинский премьер планирует встретиться с президентом Европарламента Хосе БОРРЕЛЕМ и президентом Европейской Комиссии Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Кроме того, во время визита в Брюссель В.ЯНУКОВИЧ планирует дать интервью телеканалу «Ройтерс» и газете «Интернешнл Геральд Триб’юн».

Сегодня же вечером глава украинского правительства планирует прибыть в Москву, где у него запланированы на 22 сентября встречи с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ и главой правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.

Завтра днем В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.