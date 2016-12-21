Украину 23 года использовали как "банкомат", мгновенных изменений не будет – посол ЕС
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли считает, что при оценке прогресса реформ в Украине необходимо принимать во внимание сложное исходное состояние государства.
Об этом он заявил во время представления исследования "Аудит внешней политики", сообщает Европейская правда.
Мингарелли подчеркнул, что считает успехом нынешний прогресс реформ в Украине, но обеспокоен из-за того, что нет стабильности изменений.
"Не является большим секретом, и я с этим согласен, что за последние два года Украина сделала в вопросе реформ больше, чем за 23 года перед этим. Но одновременно мы видим, что есть постоянные попытки оттолкнуть реформы вспять, особенно в вопросе противодействия коррупции", - заявил он.
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Он заявил, что сопротивление реформам идет через желание отдельных людей "оставить старые порядки", а также из-за необходимости изменить ментальность людей.
"Ограниченное количество людей привыкло использовать эту страну в качестве банкомата, обеспечивая себе богатство и процветание за счет всех людей. Люди привыкли брать и давать взятки. Подумайте, возможно ли изменить это за одну ночь? Возможно ли это изменить, только приняв новое законодательство? Ментальность должна измениться!", - заявил он.