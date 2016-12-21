Украину 23 года использовали как "банкомат", мгновенных изменений не будет – посол ЕС

Об этом он заявил во время представления исследования "Аудит внешней политики", сообщает Европейская правда.

Мингарелли подчеркнул, что считает успехом нынешний прогресс реформ в Украине, но обеспокоен из-за того, что нет стабильности изменений.

"Не является большим секретом, и я с этим согласен, что за последние два года Украина сделала в вопросе реформ больше, чем за 23 года перед этим. Но одновременно мы видим, что есть постоянные попытки оттолкнуть реформы вспять, особенно в вопросе противодействия коррупции", - заявил он.

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Он заявил, что сопротивление реформам идет через желание отдельных людей "оставить старые порядки", а также из-за необходимости изменить ментальность людей.

"Ограниченное количество людей привыкло использовать эту страну в качестве банкомата, обеспечивая себе богатство и процветание за счет всех людей. Люди привыкли брать и давать взятки. Подумайте, возможно ли изменить это за одну ночь? Возможно ли это изменить, только приняв новое законодательство? Ментальность должна измениться!", - заявил он.