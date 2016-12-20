Геращенко призвала иностранных послов содействовать освобождению украинских заложников

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала послов обратиться к своим правительствам для применения всех дипломатических рычагов для помощи в освобождении украинских заложников, соблюдении минских соглашений и прекращению огня. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я призвала всех присутствующих дипломатов накануне новогодних праздников обратиться к своим правительствам с призывом использовать все дипломатические рычаги , чтобы способствовать в освобождении заложников, прекращения огня и соблюдения минских соглашений, установлении мира", - написала Геращенко.

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В то же время она подчеркнула, что необходимо прилагать совместные усилия, чтобы все незаконно удерживаемые вернулись домой.

Напомним, украинской стороне удалось установить местонахождение 58 украинских заложников на территории «Л/ДНР». Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, 52 незаконно удерживаемые украинцы находятся в Донецке, еще 6 – в Луганске.

"Украинской стороне очень тяжело далось установить местонахождение 58 человек, удерживаемых на территории, подконтрольной боевикам. 52 находятся на территории Донецка, 6 – Луганска", - сообщила Геращенко.