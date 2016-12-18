Геращенко рассказала, где боевики удерживали освобожденного из плена "киборга" Колодия

«Киборга» Тараса Колодия, которого сегодня освободили после почти двухлетнего плена у боевиков удерживали в Макеевской колонии (Донецкая область). Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает «112 Украина».

При этом Геращенко подчеркнула, что в этой колонии также содержались и другие украинские заложники.

"Тараса последнее время удерживали в Макеевской колонии. Там, где находились и находятся наши заложники, ребята, которых достаточно долго удерживают, военные", - отметила она.

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Нардеп отметила, что удалось наладить переписку с заложниками, которые содержатся в Макеевской колонии.

"Последнее наше достижение, возможно, кто-то к этому скептически отнесется, но это реальное достижение, что нам удалось найти, где их удерживают, добиться того, чтобы они получили письма от семей, написали семьям. Последние месяцы это касалось и Тараса, его семья имела от него весточку", - сказала она.

Напомним, сегодня, 18 декабря из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия. Тараса Колодия мобилизовали в августе 2014 г. Сначала десантник 80-й аэромобильной бригады служил в Константиновке, затем защищал донецкий аэропорт. Там год назад попал в руки боевиков так называемой "ДНР". Колодий - последний из "киборгов", которые были в плену у боевиков.