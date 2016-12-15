Украинская сторона установила местонахождение 58 украинских заложников на Донбассе - Геращенко

Украинской стороне удалось установить местонахождение 58 украинских заложников на территории «Л/ДНР». Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает «112 Украина».

По ее словам, 52 незаконно удерживаемые украинцы находятся в Донецке, еще 6 – в Луганске.

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"Украинской стороне очень тяжело далось установить местонахождение 58 человек, удерживаемых на территории, подконтрольной боевикам. 52 находятся на территории Донецка, 6 – Луганска", - сообщила Геращенко.

Напомним, советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что в ОРДЛО официально находится 108 украинских заложников.

"Мы надеемся, что до Нового года будуть освобождены наши заложники. Мы уверены, что Российская Федерация, которая позиционирует себя как правовое государство, сделает все для того, чтобы к Рождеству были освобождены наши заложники. Мы готовы в любой момент забрать наших ребят. Сделаем все, чтобы провести эту операцию", - сказал Тандит, добавив, что сейчас в ОРДЛО официально находится 108 украинских заложников, однако боевики подтверждают только 50 человек.