Во фракции "Народный фронт" предполагают, что бюджет может быть принят в четверг

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, она заявила журналистам.

«Правительство спешит, потому что от того, когда будет принят бюджет, зависят шансы получить кредит МВФ. Потому что уже в четверг будет поздно, ведь МВФ уйдет на рождественские каникулы», - пояснила Сюмар.

По ее словам, необходимость именно сегодня принять проект бюджета на 2017 год связана именно с МВФ – «это одна из ключевых и базовых причин».

Она добавила, что реальность «по состоянию на сейчас такова: мы, с одной стороны, голосуем за продление работы до полного выполнения повестки дня, а с другой стороны - мы понимаем, что по большинству законопроектов, которые сегодня внесены (речь идет о бюджетообразующих законопроектах — УНИАН), нет ни решения комитетов, ни таблиц».

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«То есть это может зайти в глубокую ночь и не закончиться принятием бюджета. И это наиболее вероятный прогноз», - подчеркнула Сюмар.

По ее словам, в парламенте есть своя психология принятия решений. «Это - когда завтра надо на самолет и куда-то бежать на новогодние праздники, и таким днем, очевидно, является четверг, а не вторник. Потому что после вторника, завтра будет среда. И все понимают, что после этого будет четверг», - сказала она.

Сюмар прогнозирует, что, вероятнее всего, проект госбюджета-2017 будет приниматься в ночь с четверга на пятницу, а сегодня, возможно, мы сможем принять законопроекты, необходимые для принятия бюджета.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила сегодняшнее вечернее заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня. «За» это решение проголосовали 229 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Сегодня в 16.00 народные депутаты планируют во втором чтении рассмотреть законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год. Перед тем они рассмотрят ряд законопроектов, связанных с утверждением госбюджета. В частности, это изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые касаются улучшения инвестиционного климата и обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

***Кабинет министров 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - 790,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – тоже на прежнем уровне - 2,296 трлн грн.

Документ предусматривает повышение с 1 января минимальной зарплаты вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной зарплаты работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и рост налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.