"Батькивщина" не будет голосовать за проект бюджета-2017

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в комментарии журналистам.

“Партия "Батькивщина" будет всеми силами препятствовать принятию этого бюджета. Мы будем голосовать против, и мы будем призывать всех депутатов голосовать против”, - заявила она.

По ее словам, проект бюджета базируется на нормах, предусмотренных тремя законопроектами, в которых заложено много коррупционных схем.

В частности, отметила Тимошенко, законопроект № 5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" "имеет красивое название, но на самом деле просто ужасен".

По заключению Комитета ВР по евроинтеграции, данный законопроект "не соответствует праву ЕС", заявила Тимошенко.

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Она отметила, что этим законопроектом предусмотрена отмена льготной системы налогообложения для "малых и средних аграриев", то есть "добиваются фермерские хозяйства".

"Одновременно этим законопроектом повышаются налоги на дизельное топливо на 30%, что приведет к удорожанию топлива" для фермерских хозяйств, сказала Тимошенко и добавила, что два других законопроекта также ухудшают ситуацию в экономике, и поэтому ни эти законопроекты, ни бюджет не могут быть поддержаны в Верховной Раде.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год.