Нацполиция Украины и Европол подписали соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел, документ подписали в Нидерландах глава Европола Роб Уэйнрайт и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ведомстве отметили, что заключение соглашения позволит украинским правоохранителям участвовать в совместных полицейских мероприятиях вместе с европейскими коллегами, совершать обмен и анализ оперативной информации и устанавливать местонахождение преступников, находящихся в розыске. Кроме того, это позволит создавать международные совместные следственные группы.

Читайте такжеГеращенко о трагедии в Княжичах: Аваков будет нести политическую ответственность за события в МВД

Украинская сторона готова предоставить доступ к своим базам данных, которые будут интересны Европола для сотрудничества. Это позволит отрабатывать масштабные совместные операции по борьбе с организованной преступностью.

Национальным контактным пунктом по взаимодействию с Европолом с украинской стороны определена Нацполиция. Для оперативного обмена информацией там вскоре будет установлено необходимое оборудование и программное обеспечение, которое предоставят европейские партнеры.

«При этом высокотехнологичная линия связи будет максимально защищенной. Для этого западные партнеры уже пригласили группу украинских экспертов, которые начнут техническое слаживание сторон», - пояснили в МВД.

В ведомстве отметили, что Европол имеет ряд отличий от Международной организации уголовной полиции (МОУП) - Интерпол, которая является международной организацией с глобальными базами данных и поддержкой в первую очередь совместных полицейских операций. А Европол - это правоохранительный орган ЕС, который осуществляет аналитическую, техническую и финансовую поддержку партнеров в сфере предупреждения и борьбы с тяжкими международными преступлениями и терроризмом.

На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве Европол заключил с правоохранительными органами Австралии, Канады, Соединенных Штатов Америки, Исландии, Норвегии, Монако, Швейцарии, Албании, Македонии, Молдовы и двумя международными организациями: Евроюстом и Интерполом.