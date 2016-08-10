Луценко планирует передать в суд дело Ефремова до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге.

"Мы вообще планируем до конца года это дело направить в суд, поэтому мы не собираемся на досудебном следствии злоупотреблять временем, тем более арестами. Дело достаточно хорошо закреплено показаниями и будет двигаться к суду. Правда, перед этим будут еще задержания по этому делу. Мы сейчас делаем все необходимые законные действия для того, чтобы это были не просто задержания с арестами, с доказательной базой, с быстрым вручением подозрений. Это дело будет развиваться достаточно динамично", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

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Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом предприятия «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – до 28 сентября.

В рамках дела Ефремова был задержан и бывший народный депутат от ПР Владимир Медяник.