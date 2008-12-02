Ющенко понял, что МИД не способен договориться с Москвой?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал Межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям из-за неспособности Министерства иностранных дел Украины договориться с Москвой.

Об этом УНИАН сообщил источник в украинских дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, в последнее время отношения между дипломатическими ведомствами Украины и России превратились в войну заявлений и комментариев, дипломаты больше общались через медиа, чем непосредственно за столом переговоров. Это создавало лишнее напряжение в и без того достаточно непростых двусторонних отношениях.

«Более того, конфронтационная тональность, которую избрал украинский МИД в общении с Москвой, начала создавать Киеву проблемы и в общении с европейскими и американскими партнерами, которые сейчас заинтересованы в разрядке ситуации на постсоветском пространстве. Понимая это, В.ЮЩЕНКО решил доверить разработку и координацию политики на российском направлении тем дипломатам и должностным лицам, которые способны отстаивать национальные интересы решительно, но спокойно и без лишнего шума», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, В.ЮЩЕНКО создал Межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям.

Межведомственная стратегическая группа создана с целью обеспечения проведения эффективной единой государственной политики в сфере украинско-российских отношений, учитывая значение этих отношений для обеспечения национальной безопасности Украины.

Президент постановил утвердить персональный состав этой группы, в которую, в частности, вошли: секретарь Совета национальной безопасности и обороны, секретарь Украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии, руководитель Межведомственной стратегической группы Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Константин ГРИЩЕНКО, председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, первый заместитель председателя Службы безопасности, руководитель антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Согласно указу, Межведомственная стратегическая группа по украинско-российским отношениям должна разработать и подать в месячный срок проекты Основных принципов стратегии решения актуальных вопросов украинско-российских отношений и Генеральных директив делегациям Украины на переговоры с Российской Федерацией.

Кроме того, она должна обеспечивать подготовку на постоянной основе предложений относительно мероприятий по нормализации и дальнейшему конструктивному развитию украинско-российских отношений.

Руководителю Межведомственной стратегической группы по украинско-российским отношениям должны подготовить и подать в двухнедельный срок проект Положения о Межведомственной стратегической группе по украинско-российским отношениям.