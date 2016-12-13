Чубаров: Крым после оккупации Россией покинули около 50 тысяч человек, и это только по осторожным подсчетам
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров заявляет, что Крым после оккупации Российской Федерацией покинули около 50 тыс. лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время ежегодной встречи с главами иностранных дипломатических представительств, международных структур и организаций в Украине, которую организовал Меджлис крымскотатарского народа.
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«Правда заключается в том, что любые призывы, заявления и требования международных организаций в адрес России остаются без адекватного реагирования», – сказал Чубаров.
«По осторожным подсчетам, Крым с момента российской оккупации покинули около 50 тысяч человек. Половина из них - крымские татары», - заявил он.
«Мы не можем помочь этим людям ни с трудоустройством, ни с жильем, но мы стараемся максимально способствовать их самоорганизации», – сказал Чубаров.
По его словам, созданы десятки различных общественных организаций, которые объединяют людей по интересам и стремлениям.