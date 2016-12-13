Чубаров: Крым после оккупации Россией покинули около 50 тысяч человек, и это только по осторожным подсчетам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время ежегодной встречи с главами иностранных дипломатических представительств, международных структур и организаций в Украине, которую организовал Меджлис крымскотатарского народа.

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«Правда заключается в том, что любые призывы, заявления и требования международных организаций в адрес России остаются без адекватного реагирования», – сказал Чубаров.

«По осторожным подсчетам, Крым с момента российской оккупации покинули около 50 тысяч человек. Половина из них - крымские татары», - заявил он.

«Мы не можем помочь этим людям ни с трудоустройством, ни с жильем, но мы стараемся максимально способствовать их самоорганизации», – сказал Чубаров.

По его словам, созданы десятки различных общественных организаций, которые объединяют людей по интересам и стремлениям.