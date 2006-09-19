Парламент уменьшил количество депутатов, необходимое для существования фракции

Верховная Рада Украины уменьшила до 15 количество народных депутатов, необходимое для существования фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял постановление «О внесении изменений в ст. 59-61 Регламента Верховной Рады Украины». «За» проголосовало 240 народных депутатов из 369, зарегистрированных в зале.

В частности, вместо существующей нормы, что количество депутатов во фракции должно составлять количество зарегистрированных Центральной избирательной комиссией депутатов, которые прошли от партии или блока, в Регламенте установлена норма, что минимальное количество народных депутатов для формирования фракции должно составлять не меньше 15 депутатов.

Постановлением также урегулирован статус внефракционного народного депутата. В частности, в действующей редакции Регламента вообще не был определен статус внефракционного депутата. Отныне там будет содержаться норма, что народный депутат, исключенный из фракции, является внефракционным.

Также парламент позволил внефракционному народному депутату писать заявление о вхождении в коалицию и оппозицию.