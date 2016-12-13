Безвизовый режим для Украины начнет работать через несколько месяцев - посол ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 13 декабря, в Харькове заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол, председатель представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

«Европейские власти приняли решение, что через несколько месяцев граждане Украины смогут путешествовать в страны ЕС без виз. Это решение уже было принято. Есть согласие всех 28 стран ЕС. Безвизовый режим вступит в силу через несколько месяцев. Я не могу назвать точную дату, но речь идет только о юридических формальностях внутри Европейского Союза», – сказал Мингарелли.

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Посол подчеркнул, что сегодня значительная часть положений Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной уже внедряется. «27 стран уже ратифицировали Соглашение об ассоциации. Сейчас нидерландские власти общаются с лидерами Европейского Союза, чтобы найти решение, как мы это называем, голландских трудностей», – сказал посол.

Он выразил убеждение, что на этой неделе компромисс с правительством Нидерландов будет найден. «Мы уверены, что на этой неделе, следующие 2-3 дня, решение будет найдено. Решение, которое, с одной стороны, полностью сохранит нынешнее содержание Соглашения об ассоциации, а с другой стороны - также примет во внимание те вопросы, в отношении которых выразили обеспокоенность граждане Нидерландов», – сказал Мингарелли.

«Нам еще неизвестно, какие условия были выставлены. Но вы можете быть уверены, что 27 стран - членов Европейского Союза, которые ратифицировали Соглашение об ассоциации, не согласятся на то, чтобы размыть нынешние положения», – подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, в случае положительного завершения межинституциональных переговоров относительно предоставления Украине безвизового режима Европейский парламент может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года.