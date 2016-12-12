После чтения конституции России в Москве задержали 15 человек (фото)
21:27, 12 декабря 2016Политика
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У Белого дома в Москве были задержаны 15 человек, которые приняли участие в чтении текста конституции РФ вслух.
У них всех забрали паспорта якобы для установления личности / Юлия Успенская
Об этом «ОВД-Инфо» сообщили сами задержанные.
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Акция у Белого дома на Горбатом мосту была приурочена ко дню российской конституции. По данным издания, сначала были задержаны 13 человек непосредственно во время чтения.
Позже стало известно, что в полицию попали еще два человека, которые подошли к месту проведения акции.
Все 15 участников акции были доставлены в ОВД Пресненский. Как сообщили сами задержанные, у них всех забрали паспорта якобы для установления личности.
Фото: Юлия Успенская
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