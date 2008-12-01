Ющенко прогнозирует падение экономики в будущем году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует падение украинской экономики в будущем году на 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в программе «Свобода слова» на ІСТV.

Эту цифру Президент назвал «оптимистично оптимальной», заметив, что падение экономики прогнозируют во всем мире, в том числе и в ЕС.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в Украине ситуация не хуже, чем в других государствах. Он сказал, что бюджет в этом году будет выполнен.

«Большой кризис в наших головах», - сказал Президент.

Он назвал популистской политику правительства, заявив, что правительство своими действиями привело к охлаждению экономики.

Что касается социальной политики, то В.ЮЩЕНКО отметил, что в будущем году должны быть сохранены существующие стандарты.

Он подчеркнул, что для преодоления кризиса необходимо принять много мер, в том числе и улучшить инвестиционный климат.

«Для того, чтобы преодолеть кризис, нам нужен порядок и ресурсы», - сказал Президент, отметив, что именно инвестиции могут обеспечить необходимые ресурсы, но для этого необходимо сделать привлекательной фискальную, таможенную политику.

Он выразил убеждение, что Украина справится с кризисом.

«Я рад бы быть оптимистом. С любым кризисом можно справиться. Кризис не вечен», - сказал Президент, добавив, что необходимо иметь политическую волю, в том числе и парламента, и правительства, для решения кризиса.