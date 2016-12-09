Будущая "Тройка" ОБСЕ выступила с совместным заявлением по Украине после безрезультатной встречи

Об этом говорится в совместной декларации.

Принятие этой декларации стало свидетельством, что все 57 стран-членов ОБСЕ на Совете министров в Гамбурге не смогли принять совместное заявление. В этом году в министерскую "Тройку" входят Германия, Сербия и Австрия, которые также не выступили с совместным заявлением.

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Как отмечается в декларации, ОБСЕ доказала, что является главным форумом для обеспечения безопасности в Европе и укрепления взаимодействия практически между всеми странами северного полушария.

"Однако конфликт в Украине и вокруг нее четко указал, что строгое соблюдение международного права и общих принципов и обязательств уже нельзя воспринимать как данность", – отмечается в декларации.

"Мы глубоко обеспокоены вызовами нашим общим принципам и обязательствам, которые остаются основой нашей общей безопасности", – отмечает "Тройка".

По убеждению представителей внешнеполитических ведомств трех стран, на территории всех стран-членов ОБСЕ не может быть устойчивого мира без соблюдения всеобъемлющей концепции безопасности.

"Работая над достижением эффективной многосторонности, мы полагаемся на организацию, которая сосредоточивает общие ценности и фундаментальные свободы и права человека в самом сердце порядка европейской безопасности. Они являются опорой нашей безопасности", – говорится в декларации.

Стороны отметили важность соблюдения диалога во времена острого разделения между странами. По их убеждению, ОБСЕ заслуживает полной поддержки со стороны всех стран-членов организации, чтобы сделать вклад в возобновление безопасности в Европе.

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"Конфликты должны быть урегулированы мирным и переговорным путем, в рамках согласованных форматов, с применением согласованных принципов в равной мере и с полным соблюдением Устава ООН, принципов и обязательств ОБСЕ и международного права. Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы прекратить любые нарушения этих фундаментальных принципов", – говорится в декларации.

При этом стороны подчеркнули, что "осознавая уроки, усвоенные из реагирования ОБСЕ на конфликт вокруг Украины, реальные шаги для ОБСЕ необходимы, чтобы адаптироваться к новым многомерным вызовам и часто сложным конфликтным ситуациям".

Германия, Австрия и Италия заявили, что по этой причине необходимо продолжать улучшать инструменты ОБСЕ относительно всего цикла конфликтов и не терять внимания к срочным потребностям для улучшения условий жизни тех людей, которые пострадали от конфликтов.