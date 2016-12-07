В ВР возникла дискуссия насчет наличия у Украины стратегии внешней политики

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на парламентских слушаниях на тему: “Актуальные вопросы внешней политики”, заместитель председателя ВР Оксана Сыроид отметила, что “неправильно было то, что за два года мы ничего не сделали - у нас нет внешней политики фактически”. При этом она отметила: “Внешняя политика, которая звучит в одной фразе “нет альтернативы Минским договоренностям» - это не может быть внешней политикой государства”.

Сыроид подчеркнула, что на сегодняшний день нет сотрудничества между парламентом и правительством, а также между президентом и парламентом в вопросах внешней политики. “Парламент должен стать гораздо более активным игроком в формировании внешней политики, а правительство должно быть ответственным перед парламентом за то, как он эту политику артикулирует и как он ее выполняет”, - заявила вице-спикер.

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В ответ заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что не согласна с Сыроид. “У нас есть сотрудничество с парламентом, и мы поддерживаем друг друга в том, чтобы доносить общую позицию, общую мысль до всего международного сообщества, поскольку только в единстве мы сможем получить положительные результаты от нашей деятельности”, - заявила она.

Зеркаль подчеркнула, что наработана общая позиция в парламенте и в правительстве с тем, чтобы противостоять российской агрессии. “И для нас это основной приоритет в работе”, - подчеркнула заместитель главы МИД.

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“Для нас также остается основным инструментом мирного урегулирования конфликта на Донбассе - Минские договоренности. Их можно критиковать, можно говорить о всех изъянах, но благодаря Минским договоренностям нам удалось остановить кровопролитие и благодаря Минским договоренностям мы сохраняем санкции, поскольку Россия не выполняет Минские договоренности”, - подчеркнула заместитель министра.