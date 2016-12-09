Германия направит в Украину своих военных консультантов

Германия отправит в Украину своих военных консультантов. Соответствующее соглашение подписали в четверг, 8 декабря, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов и парламентский государственный секретарь Министерства обороны Германии Ральф Браукзипе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Читайте такжеНемецкая разведка наблюдает "поразительное" усиление российской пропаганды и кибер-шпионажа

Отмечается, что специалисты из Германии прибудут в Национальную академию сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного во Львове для оказания консультационной помощи.

В то же время Браукзипе отметил, что это очередное свидетельство тесного сотрудничества, которое существует между двумя государствами.

Как сообщал УНИАН ранее, США планируют расширить военное сотрудничество с Украиной, в частности, предоставить снаряжение и техническую поддержку пограничной службе Украины.

Отмечается, что нижняя палата Конгресса США одобрила выделение Пентагоном в следующем финансовом году 3,42 миллиарда долларов в рамках Инициативы по поддержке безопасности Европы. Планируется перейти к преимущественной поддержке европейских партнеров и союзников США для сдерживания Российской Федерации.