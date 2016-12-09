Нардеп от БПП обвинил "еврооптимистов" в блокировании закона о спецконфискации

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

"Например, на одном из эфиров Мустафа Найем говорил, что это победа, что "еврооптимисты" не допустили спецконфискации. Эти люди имеют определенный уровень доверии, у них по полмиллиона подписчиков в Facebook, они формируют общественное мнение и это общественное мнение давит, в том числе, на мажоритарщиков на округах", - сказал Винник.

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада Украины отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).

За законопроект в первом чтении проголосовали 176 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале. После депутаты несколько раз не поддержали предложение о направлении законопроекта в профильный комитет для повторной подготовки к первому чтению на доработку субъекту законодательной инициативы. В конце концов, председатель Верховной Рады объявил, что законопроект отклонен.