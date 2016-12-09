Керри заверил Климкина в постоянной поддержке Украины со стороны США

Как сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook, Керри принял участие во втором дне заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, где в центре внимания была Украина.

Во время заседания министры еще раз подтвердили поддержку Украины со стороны НАТО, ее усилий по противодействию российской агрессии, а также реализации Минских договоренностей и повестки реформ.

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Керри во время встречи с Климкиным также выразил обеспокоенность в связи с ростом насилия на востоке Украины, который происходит в последнее время из-за продолжающихся нападений поддерживаемых Россией боевиков.

Стороны пришли к согласию о необходимости ускорения реализации Минских договоренностей как лучшего средства установить мир на востоке Украины.

Госсекретарь США также отметил важность дальнейшего прогресса в области реформ.