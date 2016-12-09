Керри заверил Климкина в постоянной поддержке Украины со стороны США
Государственный секретарь США Джон Керри во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным подчеркнул постоянную поддержку Украины со стороны США.
Как сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook, Керри принял участие во втором дне заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, где в центре внимания была Украина.
Во время заседания министры еще раз подтвердили поддержку Украины со стороны НАТО, ее усилий по противодействию российской агрессии, а также реализации Минских договоренностей и повестки реформ.
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Керри во время встречи с Климкиным также выразил обеспокоенность в связи с ростом насилия на востоке Украины, который происходит в последнее время из-за продолжающихся нападений поддерживаемых Россией боевиков.
Стороны пришли к согласию о необходимости ускорения реализации Минских договоренностей как лучшего средства установить мир на востоке Украины.
Госсекретарь США также отметил важность дальнейшего прогресса в области реформ.