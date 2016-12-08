Климкин рассказал, как на последней встрече в Минске Лавров "довел" глав МИД Германии и Франции

То, что происходит сегодня со стороны России, - это сознательное затягивание времени, заявил ТСН глава украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы прекрасно понимаем, что Россия тянет время, чтобы посмотреть на позицию новой американской администрации. Россия тянет время, поскольку надеется на ослабление европейской солидарности. И, конечно, Россия надеется и в дальнейшем дестабилизировать Украину", - подчеркнул Климкин.

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При этом, по его словам, на последней встрече министров в Минске в "нормандском формате" Лавров довел не только Штайнмайера, но и Жан-Марка Эро до такого состояния, когда им уже действительно трудно было продолжать разговор.

"Мы не могли говорить даже о гуманитарном доступе. Только Лавров говорил, что это "определенный микроменеджмент". Поставка воды - это тоже микроменеджмент. Так каждый вопрос можно назвать микроменеджментом! Хотя это вопросы, которые как раз касаются людей", - выразил возмущение глава МИД Украины.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для решения кризиса на Донбассе необходимо перейти к прямым переговорам Киева с так называемой властью "Д/ЛНР".