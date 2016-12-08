Лавров требует перейти к "прямым переговорам" Киева с террористами "ДНР" и "ЛНР"

Об этом он заявил во время министерского заседания ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Нет альтернативы прямым переговорам сторон, Киева и Донбасса при посредничестве контактной группы и Минского формата", - заявил он.

Глава российской дипломатии также отверг обвинения в адрес России, которые звучат от других государств, заявив, что не видит необходимости в таком диалоге. "Если вы хотите пригласить партнера к диалогу, то не надо начинать диалог с обвинений", - сказал он.

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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерская встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет согласия относительно текста совместной декларации из-за позиции России.

В то же время пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook сообщает, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины в условиях продолжающейся агрессии России будет занимать центральное место на 23-м заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ.