Умер украинский генерал-лейтенант, который участвовал в планировании операций АТО (фото)

Об этом на своей странице сообщил глава Генштаба Виктор Муженко.

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"Ушел из жизни мой консультант генерал-лейтенант Дембовский Болеслав Мечиславович. Его жизнь была посвящена военному делу", - говорится в его сообщении.

По словам Муженко, Дембовский принимал непосредственное участие в планировании операций АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что на 57-м году жизни скончался экс-заместитель руководителя штаба АТО, полковник Валентин Федичев.