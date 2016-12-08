Новинский заявляет, что гражданство Украины ему в свое время дали по просьбе Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, выступая в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о лишении его депутатской неприкосновенности.

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Новинский подчеркнул, что в представлении генерального прокурора говорится о том, что гражданство ему предоставил бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины Виктором Януковичем была просьба министра экономики в правительстве Николая Азарова Петра Алексеевича Порошенко», - отметил Новинский.

По словам депутата, возникает вопрос: «не причастен ли в таком случае Порошенко к ситуации с якобы замыслу по свержению с поста митрополита Владимира?».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает вопрос о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

С соответствующим обращением в парламенте выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.