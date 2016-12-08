Новинский заявляет, что гражданство Украины ему в свое время дали по просьбе Порошенко
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявляет, что гражданство Украины ему предоставили по просьбе на то время министра экономики Петра Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, выступая в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о лишении его депутатской неприкосновенности.
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Новинский подчеркнул, что в представлении генерального прокурора говорится о том, что гражданство ему предоставил бывший президент Украины Виктор Янукович.
«Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины Виктором Януковичем была просьба министра экономики в правительстве Николая Азарова Петра Алексеевича Порошенко», - отметил Новинский.
По словам депутата, возникает вопрос: «не причастен ли в таком случае Порошенко к ситуации с якобы замыслу по свержению с поста митрополита Владимира?».
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает вопрос о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.
С соответствующим обращением в парламенте выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.