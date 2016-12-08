Новинский заявляет, что гражданство Украины ему в свое время дали по просьбе Порошенко

11:40, 08 декабря 2016
Политика
2689

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявляет, что гражданство Украины ему предоставили по просьбе на то время министра экономики Петра Порошенко.

Новинский в Раде 8 декабря / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, выступая в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о лишении его депутатской неприкосновенности.

Читайте такжеКомитет ВР не нашел оснований назвать представление о снятии неприкосновенности с Новинского мотивированным

Новинский подчеркнул, что в представлении генерального прокурора говорится о том, что гражданство ему предоставил бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины Виктором Януковичем была просьба министра экономики в правительстве Николая Азарова Петра Алексеевича Порошенко», - отметил Новинский.

По словам депутата, возникает вопрос: «не причастен ли в таком случае Порошенко к ситуации с якобы замыслу по свержению с поста митрополита Владимира?».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает вопрос о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

С соответствующим обращением в парламенте выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Церковное" дело Новинского
Теги: #недоторканність