Новинский уверяет, что не намерен уезжать из страны в случае снятия неприкосновенности

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я приму любое решение ВР, которое она примет. Я приму спокойно и из страны никуда уезать не собираюсь. Меня полгода психически атакуют, чтобы я уехал из страны, чтобы можно было спокойно достряпать это дело и сделать обвинительный приговор в суде в мое отсутствие. Я никому не дам возможности злорадствовать и строить на этом какие-то спекуляции. Я буду находится в стране, буду сотрудничать со следствием и дальше", - сказал нардеп.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения в отношении заключения о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Комитет решил обратиться к Луценко о предоставлении дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения..

На заседании комитета Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению Драбинко.