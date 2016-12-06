Адвокат заявил, что допрос Януковича является одним из правовых шагов для его возвращения в Украину

Об этом адвокат Януковича заявил в интервью изданию «Апостроф».

«Безусловно, это один из шагов, направленных на ускорение установления истины в делах (относительно расстрелов активистов Евромайдана – ред.) и снятие с моего клиента обвинений», – сказал адвокат, отвечая на вопрос, является допрос его подзащитного правовым шагом для возвращения в Украину.

На вопрос, что еще планируется сделать для возвращения экс-президента Украины, Сердюк ответил: «В деле Майдана необходимо провести еще очень большую, кропотливую работу для того, чтобы и у Генеральной прокуратуры, и у потерпевших, и у граждан сформировалось четкое убеждение, основанное на материалах дела, о невиновности и непричастности Виктора Януковича к преступлениям».

«Время возвращения моего клиента в Украину также зависит от скорости расследования дела о покушении на него и поиска виновных в этом лиц», – добавил защитник Януковича, комментируя зависимость возвращения беглого президента от дальнейшего хода дела о расстрелах на Майдане.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи из Ростова состоялся допрос Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании суда зачитал экс-президенту сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 ноября на официальном сайте Генпрокуратуры опубликована повестка о вызове Януковича на допрос как подозреваемого в государственной измене. Его просили явиться на 10.00 5 и 9 декабря к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для участия в допросе.