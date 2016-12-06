Фриз: Рада попросит у ОБСЕ отчет о количестве освобожденных заложников за два года

Об этом сообщила в Facebook народный депутат из фракции Партии «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз по результатам встречи с координатором подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем.

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"Два вопроса: освобождение всех заложников и водоснабжение в ОРДЛО. Да, именно это.... А еще работа КПВВ, пенсии и беженцы из Украины в Польше и Беларуси (последнее является полной чушью). Украинский парламент обратится к ОБСЕ с предложением предоставить отчет - сколько было освобождено за два года заложников. Если унять эмоции, то можно уже не ожидая ответов на вопросы, резюмировать следующее: Украина в лице министра иностранных дел имеет все основания для того, чтобы требовать смены координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе", - отметила депутат.

"Абсолютная заангажированность и непонимание ни ситуации, ни связанных с ней проблемных тем", - добавила Фриз.