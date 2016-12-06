Российские кураторы усиливают контроль над "законодательной деятельностью" в "ДНР" и "ЛНР" – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Отмечается, что по результатам проведенной недавно в Москве совещания, кураторы из администрации президента РФ выдвинули требование введения новой схемы законотворческой деятельности на оккупированных территориях Донбасса. Согласно новому "регламенту", "уполномоченные народного совета ДНР" должны предоставлять кураторам из АП РФ обоснование и законопроекты, которые будут корректироваться или согласовываться в течение месяца.

Читайте такжеБоевики выпускают из тюрем преступников в обмен на службу в "ДНР" - Аброськин

В дальнейшем, в течение трех суток согласованные законопроекты должны быть зарегистрированы в "республиках" и не позднее семи суток должны быть приняты в т.зв. "Народных советах". Ответственными за соблюдение указанного регламента в «ДНР» назначили Захарченко, Трапезникова и Пушилина.