Парламент сегодня рассмотрит вопрос нацбезопасности и законопроекты, связанные с госбюджетом (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.

Будут рассматриваться также изменения в Налоговый кодекс об улучшении инвестиционного климата в Украине.

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Сегодня, кроме того, планируется к рассмотрению законопроект об обеспечении взыскания в доход государства необоснованных активов.

Среди законопроектов, которые предполагается включить в повестку дня, законопроект о Конституционном Суде Украины.

Среди прочего сегодня будет рассматриваться проект постановления о назначении внеочередных выборов Северодонецкого городского совета Луганской области.