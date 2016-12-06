Парламент сегодня рассмотрит вопрос нацбезопасности и законопроекты, связанные с госбюджетом (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов национальной безопасности и обороны, а также законопроекты, связанные с утверждением Государственного бюджета-2017.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.
Будут рассматриваться также изменения в Налоговый кодекс об улучшении инвестиционного климата в Украине.
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Сегодня, кроме того, планируется к рассмотрению законопроект об обеспечении взыскания в доход государства необоснованных активов.
Среди законопроектов, которые предполагается включить в повестку дня, законопроект о Конституционном Суде Украины.
Среди прочего сегодня будет рассматриваться проект постановления о назначении внеочередных выборов Северодонецкого городского совета Луганской области.