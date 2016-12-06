Ельченко: Кремль использует на Донбассе те же методы, что и в Сирии

Постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко сравнил ситуации в Сирии с происходящим на Донбассе.

"Методы, используемые Россией и подконтрольными ей силами на Донбассе точно такие же, какие они используют сейчас в Сирии. Сначала вмешаться, а затем играть роль посредника", - заявил Ельченко.

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Напомним, Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в понедельник по новой резолюции, которая устанавливала семидневное прекращение огня в Алеппо.

Инициаторами принятия документа выступили Египет, Испания и Новая Зеландия. Резолюция предусматривала установление 7-дневной паузы в боевых действиях в Алеппо для того, чтобы вывезти больных и раненых гражданских лиц с контролируемой повстанцами части города, а также доставить к заблокированным районов гуманитарную помощь, пишет DW.

Кроме РФ и Китая, против принятия резолюции проголосовала Венесуэла, Ангола во время голосования воздержалась. Остальные 11 членов Совбеза поддержали резолюцию.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятие документа позволит контролирующим город повстанцам укрепить их позиции и затруднит освобождение города.

"Отсутствуют какие-либо сомнения, что 10-дневная передышка такого рода была бы точно использована для перегруппировки и пополнения сил и средств экстремистов и тем самым затруднила бы освобождение от них восточного Алеппо", - сказал Лавров.

В понедельник стало известно, что сирийские правительственные войска овладели еще двумя районами восточного Алеппо, которые находились под контролем повстанцев. Три недели назад сирийские войска при поддержке российской авиации начали новую наступательную операцию на востоке города.