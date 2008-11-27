В Нашей Украине надеются, что Ющенко придет и все объяснит

Партия “Народный Союз Наша Украина” 29 ноября проведет очередной этап съезда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член президиума НСНУ Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, съезд будет носить отчетно-избирательный характер. В частности, отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ, в ходе съезда планируется рассмотреть вопрос об избрании руководящего состава партии.

Отвечая на вопрос, будет ли рассмотрен вопрос об избрании председателя НСНУ, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал, что и этот вопрос есть в повестке дня, но при этом выразил убеждение, что “Нашу Украину” опять возглавит Вячеслав КИРИЛЕНКО. Кроме того, он не исключил, что во время съезда будут обсуждены текущая политическая и экономическая ситуация в Украине.

Народный депутат также допустил, что в съезде будет принимать участие почетный председатель «Народного Союза Наша Украина» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. “По крайней мере, мы на это очень надеемся”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.