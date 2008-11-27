Луценко подарит Тимошенко ворону

Сегодня Юлии Тимошенко исполнилось 48 лет. «У нас прошла информация, что официально как-то праздновать не будем — ни застолий, ни официальных поздравлений, ни сообщений для прессы не предвидится», — рассказал источник в окружении именинницы, когда «Сегодня»поинтересовалась, как Юлия Владимировна отметит этот день. А вот родная тетя премьера Антонина Ульяхина вообще огорошила информацией о местонахождении племянницы в этот день. «Ее не будет ни в Киеве, ни в Днепропетровске, ни в Москве, ни даже на Сардинии», — сказала Антонина Николаевна.

Что касается подарков, то ближайший соратник депутат Андрей Портнов подарит ей букет красных роз.

Аналогично поступит и депутат-регионал Василий Горбаль. «Я сочувствую попыткам Юлии Владимировны преодолеть кризис в нашей экономике, правда, пока они приводят к прямо противоположному эффекту, но все-таки хочу, чтобы в этот день она была счастлива».

Депутат-бютовец Сергей Терехин вручит имениннице... новый антикризисный законопроект на 168 страницах. "Думаю сделать это в следующий вторник. Законопроект будет касаться реального сектора экономики - металлургии, шахт, коксохима, машиностроения и так далее».

Политолог с Банковой Вадим Карасев, который стал самым "запеклым" оппонентом ее политической силы, собирается подарить Юлии Владимировне томик Пушкина с «Пиковой дамой" и CD с одноименной оперой Чайковского. «Так как БЮТ — это кардиоцентристская сила, то подарю еще Юлии Владимировне кардиограф, такой своеобразный детектор сердечности, чтобы на нем можно было проверять тех, кто хочет вступить в БЮТ. С помощью него можно теперь в БЮТ будет отбирать настоящих «сердечников», - иронизирует политолог.

Главный милиционер страны Юрий Луценко подарит премьеру «Птицу счастья». Так называется скульптура известного киевского художника Владимира Микитенко. Это бронзовая ворона в 33 см с позолоченным ключиком, которая стоит на малахитовой подставке. Правда, сколько министр выложил за птичку, в его окружении не говорят.