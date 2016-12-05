НФ просит НАБУ остановить возвращение Януковичу украденных средств

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

«Мы сообщаем о подготовке преступления. Полтора миллиарда долларов денег Януковича и его «братвы», которые должны были быть возвращены гражданам Украины, собираются украсть», - подчеркнул Бурбак.

«По нашим данным, владельцы оффшорных компаний, которые имеют права на эти средства, уже провели переговоры для продажи своих активов за «откаты» 80% высоким должностным лицам», - сообщил он.

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Руководитель фракции отметил, что больше года «Народный фронт» в парламенте отстаивает возвращение через режим спецконфискации денег, украденных Януковичем. Эти деньги планируется направить на нужды армии, зарплаты учителям и медикам.

«Мы встречали и встречаем дикое сопротивление, блокирование, откровенный саботаж. За шумом и болтовней, оказывается, готовилась черная схема кражи этих денег. Сейчас она приведена в действие», - подчеркнул руководитель фракции.

«Все видели, с каким довольным видом один персонаж выступал в суде. Понимаю, что кое-кто из нынешних персонажей уже эти деньги планирует потратить на развертывание своих избирательных штабов для досрочных выборов – этого не будет», - подчеркнул он.

По словам Бурбака, «Народный фронт» обращается к НАБУ с требованием принять в свое производство и начать следствие в отношении денег Януковича.

«НАБУ должно остановить подготовку преступления. Мы требуем от НАБУ выявить и назвать фамилии тех, кто сегодня за взятки от имени власти ведет переговоры о том, чтобы эти деньги вернулись обратно Януковичу. Еще раз ограбить Украину мы не дадим!», - резюмировал Бурбак.