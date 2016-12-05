Чтобы мы могли интенсивнее работать: Парубий допускает проведение дополнительной пленарной недели в Раде в декабре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Парубий, «есть необходимость в том, чтобы мы могли интенсивнее работать”.

“Поэтому в течение недели по рекомендации многих глав фракций... будет рекомендовано, что мы и следующую неделю, после этого пленарного, тоже планировали как пленарный”, - сказал спикер.

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Он отметил, что это будет зависеть в значительной степени от того, будут ли завтра приняты законопроекты, которые касаются дальнейшего принятия государственного бюджета на 2017 год.

“Если они будут приняты, мы сможем проголосовать за сокращенную процедуру, и соответственно, быстрее выйти на возможность принятия бюджета, потому что это может повлиять и на следующий транш МВФ, который может получить Украина”, - пояснил председатель парламента.

Так, отметил он, “если будет общая поддержка зала, я буду инициировать, чтобы следующий неделю после этого пленарного, был тоже пленарный”. Такая рекомендация, добавил Парубий, будет внесена после того, как в первом чтении завтра будут рассмотрены законопроекты, связанные с бюджетом.

“Если будет воля зала, мы будем работать интенсивнее. И даже если придется один январский неделю перенести на декабрь — я думаю, это будет логика, и это будет правильно, чтобы мы в декабре работали интенсивнее для принятия бюджета”, - сказал председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн, больше показателя за предыдущим проектом, расходы - в сумме 790,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 трлн грн.

Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2017 год в первом чтении 20 октября.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.