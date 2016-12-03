The Independent: Сумки, полные банкнот, и заговор с целью свергнуть премьер-министра: политик заявляет о масштабной коррупции в Украине

Об этом говорится в статье "Сумки, полные банкнот, и заговор с целью свергнуть премьер-министра: политик заявляет о масштабной коррупции в Украине", опубликованной на сайте газеты The Independent.

Администрация прозападного президента Петра Порошенко упорно отрицает обвинения бывшего парламентария и олигарха Александра Онищенко. Онищенко бежал в Лондон (где и живет в изгнании), после того, как сам был обвинен в коррупции украинскими властями.

В серии невероятных заявлений, Онищенко утверждает, что он смог стать народным депутатом и внезапно преодолел административные барьеры, после того, как заплатил высокопоставленному парламентарию $ 6 млн.

Он также утверждает, что старший государственный чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. По его словам, кампания стоила примерно $ 3 млн в месяц, и длилась почти 10 месяцев. Яценюк подал в отставку в апреле этого года после того, как его популярность резко снизилась.

В администрации президента говорят, что Онищенко пытается политизировать уголовное дело против него и "притворяется жертвой политических репрессий. Это мотив его абсолютно ложных обвинений".

The Independent не смогла проверить заявления Онищенко и не называет высокопоставленного чиновника или его посредников по юридическим причинам.

Его заявления появились после того, как Европейский Союз, Международный валютный фонд и другие члены международного сообщества высказали опасения по поводу того, что страна недостаточно делает для решения проблемы повальной коррупции.

Администрацию Порошенко критикуют за неспособность привлечь к ответственности хотя бы одного члена режима Януковича, а Transparency International поставила Украину на 130 место из 168 в списке стран по восприятию индекса коррупции в 2015 году.

Однако, администрация Порошенко получила похвалу за предпринятые меры по борьбе с коррупцией, в том числе за создание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и реформирование системы государственных закупок. Но эта организация также подвергается критике за неспособность справиться с системными должностными преступлениями в стране, что отталкивает западных инвесторов.

НАБУ утверждает, что Онищенко организовал хищение государственных средств в рамках совместной программы с газовой компанией "Укргазвидобування". В бюро заявляют, что схема повлекла за собой убытки для государства в размере около 50 млн фунтов. Детективы НАБУ также наложили арест на 10 квартир, девять домов, 10 земельных участков, 39 банковских счетов, а также 11 автомобилей, принадлежащих ему и его подозреваемым сообщникам.

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Онищенко называет дело сфабрикованным и политически мотивированным.

47-летний отец двоих детей родился в коневодческой деревне недалеко от Ростова в России. Хотя большую часть своей жизни он прожил в Украине, врожденная любовь к лошадям осталась с ним навсегда, позже он стал чемпионом по конкуру (преодоление препятствий) и коневодом. Он утверждает, что в 2014 году его место депутата оказалось под угрозой, потому что он отсутствовал в стране, представляя Украину в конной команде на Олимпийских играх 2012 в Лондоне. Он говорит, что его отсутствие означало, что он не соответствовал правилам о необходимом сроке проживания в Украине.

Но Онищенко рассказал, что за два дня до окончания срока подачи заявок кандидатов в депутаты, ему позвонил высокопоставленный правительственный чиновник и сказал: "Тебе нужно прийти и встретиться с моим человеком, он объяснит, что делать".

"Я встречался с этим человеком, и он сказал мне, что я должен заплатить эту сумму - $ 6 млн, чтобы поддержать президента на выборах", - утверждает он.

На вопрос, о том, как он может это доказать, Онищенко говорит, что у него нет письменных доказательств, но он готов пройти тест на детекторе лжи.

На вопрос о его реакции на такой платеж, он ответил: "У нас была эта привычка в течение 20 лет. Это всегда одна и та же система. Они [правительство] имеют полномочия, у них есть налоговая администрация, у них есть генеральный прокурор. Если они хотят создать вам проблемы, они это сделают. Они могут уничтожить вас полностью. Необходимо найти способ, чтобы сохранять хорошие отношения".

Он сказал, что во времена режима Януковича, бизнесменам, вроде него, приходилось отдавать президенту половину прибыли после уплаты налогов.

Он описывает нынешний механизм взяточничества, как нечто вполне обычное. На вопрос о том, как он уплатил предполагаемую взятку в $ 6 миллионов, он усмехается: "На самом деле, в то время мы платили в гривнах [местной валюте], так что это было примерно пять или шесть сумок". "В банках вы получаете специальные сумки, чтобы переносить много денег", - он развел руки в стороны, показывая размер спортивной сумки. Деньги были выплачены наличными, а это означает, что не было никакого бумажного следа, сказал он.

Онищенко утверждает, что другие предполагаемые откаты были немного более тонкими. Он говорит, что высокопоставленный чиновник требовал через посредников платежи на сумму в 2000 гривен (примерно £ 60) за 1000 кубических метров проданного газа. Он показал The Independent серию SMS-сообщений, в которых, по его словам, содержатся инструкции посредника об оплате.

В дополнение к этому, говорит он, агент чиновника лично пришел в его кабинет и забрал $ 1 млн наличными на "карманные расходы".

Онищенко говорит, что потребовал сказать ему, что он получит в обмен на $ 6 млн, отметив, что предыдущие платежи не принесли пользы. "Нет, нет, нет, не волнуйтесь, мы будем говорить о газовом бизнесе, вы можете получить приоритет", - сказал государственный чиновник.

На вопрос о том, почему он хотел стать депутатом, Онищенко отвечает с пугающей честностью: "Чтобы защитить свой бизнес".

Он говорит, что сначала все шло хорошо, но потом, по его утверждениям, чиновник сказал, что у их бизнес-планов есть препятствие – премьер-министр Арсений Яценюк.

Яценюк, экономист, юрист и опытный парламентарий, был первым премьер-министром после революции на Майдане.

Но, по словам Онищенко, государственный представитель был убежден, что премьер-министр должен уйти. Он утверждает, что чиновник сказал ему: "Он наш враг, и уничтожит все, что мы хотим сделать ... Вы должны помочь мне вышвырнуть его, потому что с этим парнем мы никогда ничего не достигнем".

Поэтому, рассказывает Онищенко, он организовал отдел пропаганды против избранного премьер-министра. "Я убил его за один год", - говорит он, утверждая, что рейтинг Яценюка упал с 30 до 1 процента.

По его словам, с ежемесячным бюджетом в $ 3 млн, он финансировал протесты против Яценюка, заплатил ультраправым националистам за антиправительственные акции и подкупал СМИ ради публикаций против Яценюка.

Он объяснил, как предположительно можно организовать демонстрации в Украине. "Вы должны заплатить людям, чтобы они пришли, и вы должны заплатить телевидению, чтобы они осветили это. То же самое, что покупать рекламу или вроде того. Телевидение и газеты".

На вопрос о том, сколько людям заплатили за присутствие, он отвечает несколько расплывчато: "Около $ 50, примерно. Есть компании, которые организуют это".

По словам Онищенко, его пропагандистская машина нашла практически каждого врага, который когда-либо был у Яценюка, и предоставила им возможность атаковать его в средствах массовой информации. Были ли обвинения правдивыми? "Я не знаю точно, что было правдой, а что – нет. Я никогда не проверял. Для меня важно было просто устроить скандал".

Очевидно, он втянул в кампанию не только старых врагов. Он утверждает, что его группа также помогла организовать массовые демонстрации, чтобы указать на политические ошибки, которые может допустить Яценюк.

"Например, он подал в парламент законы, согласно которым люди должны были бы платить самую высокую цену за воду и электроэнергию, поэтому мы организовали масштабные митинги против него ... Мы видели его ошибку, и использовали ее. Видите ли, иногда вы можете сделать ошибку, но никто этого не видит. Но если я хочу изобличить вас, я превращаю вашу ошибку в большую проблему. Я говорил об этом всюду. Я собирал демонстрации, показывающие, что это "Большая ошибка! Большая ошибка!", - рассказывает Онищенко.

В апреле Яценюка заменил Владимир Гройсман, которого выдвинул президент, хотя в первый раз правящая коалиция отклонила его кандидатуру.

Отношения между высокопоставленным чиновником и Онищенко испортились в начале этого года по многим причинам, говорит сам Онищенко. Очевидно, одна из них заключалась в том, что ему не удалось убедить своего союзника, Юлию Тимошенко, принять определенную политику.

"Он просил меня быть рядом с Тимошенко, защищать его от нее, потому что у меня были с ней хорошие отношения. Но он всегда просил меня сделать то, чего она делать не хотела... Я никак не мог ее контролировать, а она не хотела говорить с ним".

Тимошенко публично прокомментировала дело Онищенко. "Сегодня многие предприятия подвергаются рейдерским атакам, как при Януковиче, происходит захват активов. Сегодня они отбирают активы Онищенко. Вокруг Онищенко создано много шума, но сейчас есть также много других предпринимателей, чей бизнес пытаются отобрать", - заявила она.

По словам Онищенко, он боялся ареста, поэтому бежал из страны 16 июня. Он и его мать Инесса – которая, как он говорит, также живет в изгнании в Лондоне – получили от украинских властей уведомления об их аресте. Несколько предполагаемых сообщников были арестованы.

В администрации президента его заявления назвали "ловкими выдумками". Там также утверждают, что Онищенко недавно получил российское гражданство и был "инструментом российской гибридной войны против Украины". Онищенко категорически опровергает оба заявления.

Онищенко не просил убежища, он надеется, что Украина попытается экстрадировать его из Великобритании, тогда он сможет сделать заявление в английском суде.

Его заявления появились вскоре после отставки харизматичного губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который обвинил Порошенко в поддержке коррумпированных чиновников.

Даже после публичной огласки этих заявлений, правительство доверило возглавлять главное антикоррупционное ведомство страны 23-летнему адвокату Анне Калинчук. Критики говорят, что назначение кого-то столь неопытного означает, что администрация не воспринимает коррупцию достаточно серьезно. О ее назначении стало известно спустя несколько дней после того, как 24-летняя бывшая гламурная модель стала заместителем министра внутренних дел.