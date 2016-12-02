Порошенко: Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах у некоторых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Варшаве на конференции «Форум лидерства» по случаю 25-й годовщины признания Польшей независимости Украины и установления дипломатических отношений.

«Сегодня господин президент (Польши Анджей Дуда – УНИАН) вспомнил 1991 год. Это был поворотный момент для Европы, Европа приняла Польшу в объятия, но я должен сказать правду: если Европа приняла Польшу в объятия, тогда она не знала, что делать с Украиной, и этим мы очень отличались. Кстати, кое-кто в Европе не знает, и представить себе не может, что делать с Украиной», - заявил Порошенко.

«Между тем, еще 25 лет назад Украина точно знала, кем она хотела бы быть. Точно она не хотела больше быть Советским Союзом, точно она не хотела быть советской колонией, она хотела быть демократической, свободной, правовой и европейским державой. За 25 лет это чувство и это желание у Украины и украинцев только укрепилось. Старая и новые версии советского и колониального прошлого – это точно не для нас, для нас – это объединенная Европа...», - добавил президент.

Читайте такжеДуда: мир должен решить конфликт на Донбассе, но не путем замораживания

«Советский Союз – не в документе и не в Беловежской пуще, он в головах, и в этом смысле Советский Союз до сих пор не похоронен и, извините, за откровенность, но Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах у некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует. Мы ни на кого не нападали, мы никого не оскорбляли, мы ни у кого ничего не забирали, мы никому не создавали никаких проблем, в том числе и для русскоязычных, потому что 63% украинцев, которые с оружием в руках сегодня защищают Украину от российской агрессии, являются русскоязычными. Их не надо защищать, они защищают Украину, они воюют против желания некоторых Советский Союз возродить. По их мнению, этих некоторых, Советский Союз еще не умирал, и если ему сделать «искусственное дыхание», что сейчас и делается... Они хотят его оживить», - считает Порошенко.