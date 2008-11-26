Тимошенко раскусила причину «истерики» вокруг Нафтогаза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что «политическую бурю» вокруг работы НАК «Нафтогаз Украины» поднимают политики Украины самого высокого уровня с целью сохранить «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после заседания Кабинета Министров.

«То, что сегодня поднимают политическую бурю вокруг работы НАК «Нафтогаз Украины», связано с тем, что сейчас делается последняя попытка всеми заинтересованными политиками Украины на самом высоком уровне сохранить «РосУкрЭнерго», и от этого такая истерия», - сказала премьер.

«Я хочу сказать всем этим высокопоставленным должностным лицам, чтобы они не суетились. Им не удастся сохранить коррупцию в газовой сфере, и мы доведем это дело до логического конца, невзирая на ту информационную истерику, которую эти высокопоставленные должностные лица подняли в стране. Мы сделаем свое дело, и сделаем его честно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что с приходом ее правительства коррупция, которая господствовала в Украине в системе обеспечения природным газом, закончилась. «И больше те коррупционеры, которые поддерживаются в высоких коридорах и которых финансируют определенные политические движения, финансироваться не будут. Это я просто всех предупреждаю, кто сегодня так активно занимается процессом дискредитации НАК «Нафтогаза» и правительства», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.