Шуляк утверждает, что ничего не знает о "спецоперации" против Євромайдана 20 февраля 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время видеодопроса как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

"Лично мне таких приказов со стороны моего руководства, а таким руководителем был министр внутренних дел, таких замыслов не объявлял. Лично я таких приказов не отдавал. Нет ни записей, ни документов. Распоряжений, ни устных, ни письменных я не получал", - сказал Шуляк.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2014 года в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. В тот день погибли 25 человек, более тысячи были ранены, сотни госпитализированы.

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19 февраля тогдашний глава СБУ Александр Якименко заявил, что Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции, поскольку «...радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинцев».

По данным ГПУ, в ночь на 19 февраля 2014 г. в центре Киева погибли 16 человек, из них 11 - от ранения из охотничьих ружей, около 200 человек были ранены.

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20 февраля в центре столицы сотрудники киевского "Беркута" начали открыто применять против митингующих огнестрельное оружие.